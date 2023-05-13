Ребенок получил страшный химический ожог на детской площадке в Петербурге

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 49

Неизвестный рассыпал гранулы реагента во дворе, где играют малыши.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Петербурге маленький ребенок пострадал из-за реагентов на детской площадке. Малыш получил химический ожог третьей степени и был госпитализирован. По данным следствия, неизвестный намеренно рассыпал гранулы неустановленного пока состава по всей территории — на каждом снаряде, на горках и даже по устилающему площадку прорезиненному покрытию.

Инцидент произошел во дворе дома 33 на проспекте Энергетиков. Вещества уже смыты и не представляют опасности для окружающих.

О произошедшем в социальных сетях рассказали родители мальчика и опубликовали фото черных пузырей разъеденной кожи на его ручках. Сейчас кроха находится в больнице. Его состояние родители не комментируют. Мама и отец пострадавшего обратились в полицию незамедлительно, они также сняли на видео сами опасные гранулы, похожие на порошок для прочистки труб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии в Москве — в одной из квартир на Рублевском шоссе найдено тело изрезанного ножом четырехлетнего мальчика. Подозреваемая — его мама, предположительно, страдавшая от шизофрении. После убийства женщина сфотографировала труп и сохранила фото в своем смартфоне.

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