Кино и театр должны существовать вместе: в МХТ наградили молодых режиссеров

Константин Хабенский подчеркивает, что эти два вида искусства должны помогать друг другу.

На новой сцене МХТ имени Чехова наградили победителей конкурса короткометражного кино «Прилет Чайки». Это уже вторая премия, направленная на поддержку молодых талантов, которая организована по случаю 125-летия Московского Художественного театра.

«Идея очень простая. Не надо быть выше и делать вид, что нас это не волнует: я говорю о кино. Театр и кино все время разделяли. Нет, нужно дружить, нужно помогать друг другу. <…> Мне кажется, что сейчас говорить о том, что первичен театр, а кино второстепенно — это неправильно. И то, и другое, мне кажется, должно существовать вместе. Нужно находить компромиссы, нужно помогать друг другу, нужно, еще раз повторюсь, чтобы молодые режиссеры, которые только-только выходят в жизнь, увидели наших актеров, которые тоже очень хотят поскорее выстрельнуть, и сошлись», — рассказал об идее премии художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский корреспонденту 5-tv.ru.

В конкурсе приняли участие студенты и выпускники ВГИКа и московских киношкол — Школы кино и телевидения «Индустрия», Московской школы кино и Московской школы нового кино. Каждый конкурсант должен был снять фильм, связанный с символом театра — чайкой, и продолжительностью не более 125 секунд. Всего было 120 заявок, их которых экспертный совет конкурса, куда вошли Анна Михалкова, Алексей Нужный, Константин Богомолов, Борис Берман, Ильдар Жандарев, Николай Лебедев, Дмитрий Месхиев, Алексей Сидоров, отобрал 48 работ. А лауреатов конкурса уже определяли члены жюри: Константин Хабенский, Карен Шахназаров, Станислав Любшин, Михаил Пореченков, Игорь Верник, Виктор Хориняк, Дарья Мороз, Ирина Пегова и Станислав Дужников.

«Самое сложное — это рассказать историю за две минуты. Это по сути анекдот. Должен быть какой-то остроумный, смешной или, может быть, драматичный, лиричный, но анекдот», — отметил член экспертного совета конкурса Алексей Нужный.

«Я был поражен, что молодые люди берутся за эту опасную труднейшую, но может быть, и счастливую, и радостную профессию. Такие прорывы и такие взгляды интересные очень сложно ведь в коротком метре сказать, в длинном-то не всегда всем удается», — восхитился Станислав Любшин работами молодых режиссеров.

В категории «Рождение чайки» за лучшую идею победила Кристина Ширинова с ее коротким метром «Любовь моя!». В номинации «Ля Chaika» за актерскую работу отметили картину Елены Грачевой La Mouette. Ou pas. Цифровой видеосервис Wink, который совместно с Московским Художественным Театром участвовал в организации церемонии, наградил спецпризом работу Елизаветы Вотяковой «Вы мне очень понравились». В категории «Юбилейная чайка» за художественное решение был отмечен короткометражный фильм Георгия Соколовича «История одного полета», а в номинации «Классическая чайка» — работа Дианы Шапшай «Премьера». Лауреатам вручили кинохлопушки, украшенные символом человеческой души, как это отмечал Антон Павлович Чехов.

Гран-при за лучший фильм получила актриса Оренбургского драматического театра имени Горького и студентка Школы кино и телевидения «Индустрия» Ирина Прохорова за ее короткометражную картину «Чайка вернулась». По признанию победительницы, изначально она не хотела отправлять работу, которую посчитала неудачной, на конкурс. В последний момент Ирину Прохорову отговорили от принятого решения в киношколе, посоветовав рискнуть и представить свой короткий метр.

«Какие-то странные вещи происходят. Когда долго работаешь над сценарием, снимаешь на хорошую камеру, выстраиваешь картинку, топишь за какое-то большое искусство и пролетаешь на конкурсах. А когда за вечер пишешь сценарий, снимаешь на гоу-про и к тебе прилетает чайка», — делится победительница.

В качестве приза Ирина Прохорова получила возможность снять короткометражный фильм при поддержке видеосервиса Wink по одному из сценариев Немировича-Данченко, который, по словам Хабенского, предназначался для одной из голливудских студий, но был отвергнут, поэтому долгое время пролежал в архивах театра. Для реализации своей работы Ирине Прохоровой будет предложено набрать актерский состав из действующих артистов МХТ имени Чехова.

Ранее 5-tv.ru писал, как в МХТ вручили первую Премию Художественного Театра.