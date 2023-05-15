На улице Адмирала Ушакова в Москве произошел пожар в крупном ТЦ

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 46

Некоторые люди смогли выбежать из здания самостоятельно, остальных эвакуировали уже прибывшие спасатели.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Южном Бутово в Москве произошел пожар возле торгового центра «Перекресток». Огонь быстро охватил и само трехэтажное здание. В распоряжении 5-tv.ru появились ужасающие кадры с места событий.

Пока почти черные клубы дыма поднимались над зданием, к месту уже торопились экстренные службы. Некоторые люди смогли выбежать из здания самостоятельно, остальных эвакуировали уже прибывшие спасатели.

Как стало известно 5-tv.ru, причиной возгорания возле фасада стал мусорный контейнер. Огонь быстро распространился на первый этаж.

«Возгорание произошло в 12:50 у магазина, загорелось содержимое мусорного контейнера, площадь возгорания семь квадратных метров. Пострадавших и жертв нет», — сообщили в МЧС.

При этом информация о хлопках, которые якобы слышали очевидцы, не подтвердилась.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре, вспыхнувшем в Москве возле гостиницы «Интерконтиненталь».

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