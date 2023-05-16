«Голодное кардио»: чем опасны такие тренировки и способствуют ли похудению

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 5 042

Фитнес-блогер Сливак: кардио натощак может привести к разрушению мышечной ткани

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jodi & Jake; 5-tv.ru

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Эксперт рассказал, что у такого подхода к физическим занятиям есть как плюсы, так и минусы.

Кардиотренировки натощак могут быть как полезными, так и опасными — все зависит от обстоятельств, в которых находится человек. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил фитнес-блогер Максим Сливак.

«Когда вы тренируетесь без еды в желудке, ваш организм может использовать жировые запасы в качестве источника энергии. Это может быть особенно полезно для людей, которые стремятся похудеть», — отметил эксперт.

Он также добавил, что подобные нагрузки могут ускорить процесс жиросжигания. Однако у этой схемы есть и обратная сторона медали: людям, имеющим низкий уровень сахара в крови, грозят травмы из-за подобных упражнений. В том числе это касается тех, кто в ходе упражнений достигает высокой интенсивности.

«Низкий уровень сахара в крови может вызвать головокружения, слабость и даже потерю сознания, что может быть очень опасным во время кардиотренировки», — заявил фитнес-блогер.

По словам специалиста, когда человек достигает значительной интенсивности, его организм может использовать гликоген (запас углеводов — Прим. ред.) в качестве источника энергии. Однако если у него не хватает необходимого количества гликогена, то он быстро устает и эффективность спортивных упражнений снижается.

«Стоит учитывать, что кардиотренировки натощак могут быть неэффективными для тех, кто стремится увеличить мышечную массу. Это связано с тем, что в процессе кардиотренировки натощак может происходить нарушение мышечной ткани, что может противодействовать увеличению мышечной массы», — уточнил Сливак.

Специалист подчеркнул, что во избежание подобного эффекта, во время тренировки следует пить напитки с аминокислотами. Прежде чем серьезно налечь на «голодное кардио», также необходимо проконсультироваться со специалистом.

«Стоит отметить, что кардиотренировки натощак могут повысить уровень стресса в организме, в результате этого увеличивается выработка гормона кортизола, который может способствовать разрушению мышечной ткани и уменьшению эффективности тренировок», — заключил специалист.

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