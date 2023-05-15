Дата коронации Карла III несет в себе темную лунную магию и была выбрана не случайно. Он стал королем Великобритании спустя шесть месяцев, шесть недель и шесть дней после смерти королевы Елизаветы II. Как три шестерки повлияют на будущее Британской империи? С этим вопросом 5-tv.ru обратился к экстрасенсу и оккультисту Андрею Харрису.

Он напомнил, что в Средневековье существовали тайные общества, которые продолжают жить по сей день в некоторых странах. Определенное большинство людей, которые исследуют мистические явления и способы магического контроля над людьми, находится как раз таки в Англии.

«Если верить специалистам, историкам, кто глубоко копает, королевская семья имеет причастность к одному из таких органов, которые есть в Британии, и, соответственно, Карл в том числе», — сказал Харрис.

По его мнению, вполне возможно, что дата коронации была выбрана не случайно. При этом, если сложить все цифры даты торжества, то в сумме выйдет 18. То же самое, что и при суммировании трех шестерок.

«Период 666 и дата 06.05.23 — это все специально выбранный день. Этот расчет лишний раз подтверждает, что выбирали не случайно. Они (королевская семья — Прим. ред.) используют темную лунную магию», — подчеркнул оккультист.

Но бояться тут нечего. По словам Харриса, не стоит ожидать явления Антихриста в лице Британского монарха. Все эти совпадения с цифрами говорят лишь о том, что человек использует магию влияния, а в Англии до сих пор существуют магические ордена из Средневековья, определенные посты в которых занимает королевская элита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коронацию Карла III в Великобритании посетила «смерть с косой».