«Подарок» коммунальщиков? Ребенок получил химический ожог на детской площадке в Петербурге

Следователи в Петербурге выясняют, как годовалый малыш мог получить сильнейшие химические ожоги на обычной детской площадке. По одной из версий, все дело в реагентах, которые могли остаться там после зимы. На руки ребенка теперь смотреть страшно. Даже врачи в растерянности. Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Екатерины Моран.

На руке маленького Максима страшная рана — это результат воздействия какого-то химиката. Родители предполагали, что останется шрам, однако успокоили — пересадка кожи не потребуется. Все это стало следствием привычной прогулки на детской площадке во дворе их дома.



«Он начал чесаться, у него начали болеть руки, ноги, он начал вытирать лицо. Когда мы пришли домой и попытались все это отмыть, это не отмывалось. Все покраснело, начало набухать. Когда мы вызвали скорую, рука уже была зеленая такая, кожа слазила», — рассказывает мать пострадавшего ребенка Татьяна Соцкова.

Медики сразу поняли: это химический ожог. Однако вот чем именно он вызван, быстро установить не смогли. Но, даже не специалисту понятно, что это была совсем не вода, а что-то очень опасное для кожи человека.

Вот та самая площадка, на которой накануне годовалый малыш получил ожог третьей степени. Несмотря на то, что следов химикатов уже нет, площадка до сих пор огорожена красно-белыми лентами Следственного комитета.

Соседка Татьяны уже в курсе произошедшего. Говорит, такое здесь впервые. Детей на площадку всегда выпускали безо всяких опасений.

«Район у нас не очень благоприятный, к сожалению. Вот что у людей… Весна, обострение. Я же не знаю, что у них может быть. Это печально, что уже до детей добрались», — говорит Яна Парфенова, соседка Татьяны Соцковой.

При этом медики говорят, что химический ожог — травма непредсказуемая, особенно если доподлинно неизвестно, чем он вызван. Некоторые вещества могут оказывать воздействие не только на кожу.

«Кожа — защитный фактор, и у нее есть сосуды. Через них происходит значимое всасывание токсических веществ. И, помимо местных изменений, происходит еще и общее в виде интоксикации. А химическая интоксикация тоже может быть разной, это уже другие органы включаются. Печень, почки, лимфатическая система», — рассказала врач-педиатр Татьяна Балалыкина.

Некоторые специалисты выдвигают версию, что Максим мог пострадать от противогололедного реагента.

«Хлористый кальций натрий модифицированный, которым запрещено пользоваться на детских площадках. Он должен использоваться на тротуарах, прилегающих к проезжей части территориях. Он мог попасть в результате оплошности дворника или по чьему-то злому умыслу», — заявил химик-эколог Дмитрий Левашов.

Так или иначе, родителям, гуляющим со своими детьми, скорее всего, придется тщательнее присматриваться к состоянию игровых площадок. А что и кто именно разлил во дворе дома на Энергетиков, сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета.