«Приходится непросто»: страны ЦА могут поддержать санкции против России

Некоторые страны просто вынуждены давать понять о готовности следовать западным санкциям.

Некоторые страны Центральной Азии из-за оказываемого давления могут присоединиться к санкциям в отношении Москвы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, пишет ТАСС.

По его словам, позиция Россси и глав стран ЦА в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадает. Однако некоторые страны не хотят брать на себя риски и дают понять, что готовы следовать ограничительным мерам Запада.

«В условиях противоборства России с „коллективным Западом“, грозящим всем, кто нас поддерживает, разного рода, так называемыми наказаниями, центральноазиатским друзьям приходится непросто», — сказал Галузин.

Также он добавил, что Москва не собирается диктовать другим государствам, какого курса им придерживаться во внешней и внутренней политике.

По итогу, Галузин заявил, что Россия будет только укреплять свои отношения со странами Центральной Азии и там это прекрасно видят о ценят. А вот искусственное разрушение связей между странами может обернуться даже большим ущербом, чем от вторичных санкций.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ЕС хочет ввести санкции против стран Центральной Азии из-за помощи РФ.