ЕС хочет ввести санкции против стран Центральной Азии из-за помощи РФ

США уже пытаются склонить азиатскую сторону против РФ.

Страны-участницы Евросоюза (ЕС) хотят предупредить государства Центральной Азии об ограничительных мерах в случае, если те будут помогать России обходить западные санкции. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

«Европейские столицы обсуждают планы ввести торговые санкции в отношении стран, которые помогают Москве уклоняться от карательных мер», — сказано в публикации.

Отмечено, что европейские лидеры увидели приток товаров в страны Центральной Азии. Ими может пользоваться общество или же они могут применяться при создании вооружений. Например, к экспортируемым благам причислены стиральные машины и подержанные авто. По предположениям, аналогичные товары азиатские страны параллельно импортируют в Россию.

Собственно, США уже делают попытки склонить азиатскую сторону против российской. Так, в конце февраля госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Казахстан. По словам политолога Юрия Светова, Вашингтон таким образом «обрабатывает» страны Центральной Азии, а в том числе и Индию.

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