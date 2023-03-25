ЕС хочет ввести санкции против стран Центральной Азии из-за помощи РФ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 31

The Telegraph: Евросоюз рассматривает вопрос санкций против стран Центральной Азии за помощь РФ

ЕС хочет ввести санкции против стран Центральной Азии из-за помощи РФ

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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США уже пытаются склонить азиатскую сторону против РФ.

Страны-участницы Евросоюза (ЕС) хотят предупредить государства Центральной Азии об ограничительных мерах в случае, если те будут помогать России обходить западные санкции. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

«Европейские столицы обсуждают планы ввести торговые санкции в отношении стран, которые помогают Москве уклоняться от карательных мер», — сказано в публикации.

Отмечено, что европейские лидеры увидели приток товаров в страны Центральной Азии. Ими может пользоваться общество или же они могут применяться при создании вооружений. Например, к экспортируемым благам причислены стиральные машины и подержанные авто. По предположениям, аналогичные товары азиатские страны параллельно импортируют в Россию.

Собственно, США уже делают попытки склонить азиатскую сторону против российской. Так, в конце февраля госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Казахстан. По словам политолога Юрия Светова, Вашингтон таким образом «обрабатывает» страны Центральной Азии, а в том числе и Индию.

На фоне спецоперации РФ в Донбассе страны НАТО и ЕС оказывают всяческую помощь украинским неонацистам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-советник ЦРУ предрек неизбежный военный конфликт между РФ и США.

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