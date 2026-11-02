США предложили вернуть российский газ в Европу через Украину

США предлагают возобновить поставки газа в Европу из России через Украину

В США предложили возобновить поставки российского газа в Европу через Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальные лица ЕС, Незалежной и Соединенных Штатов.

«США поддерживают скорейшее возобновление продаж российского природного газа в Европу по трубопроводам, проходящим через <…> Украину <…> в рамках переговоров, направленных на обеспечение энергетического перемирия в преддверии наступающей зимы», — говорится в материале.

Там также отметили, что эта идея была представлена спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером во время их поездок в Москву и Киев на переговоры в сентябре 2026 года.

По задумке Вашингтона, для поставок российского газа можно использовать американского посредника. Это позволит обойти действующие европейские санкции.

Данная инициатива также была представлена США европейским лидерам. Штаты преподнесли ее как возможность снизить стоимость на энергоресурсы. Еще одним аргументом в пользу этой идеи стал рекордно низкий уровень запасов газа на пороге зимы в хранилищах Старого света. К тому же данная схема может принести выгоду американским инвесторам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полный отказ европейских стран от российского газа, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, нельзя назвать мудрым решением.

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