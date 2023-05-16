«Устаревшее мышление»: в МО Китая ответили на слова США о союзе с Россией

В Китае считают, что сотрудничество двух держав не только отвечает фундаментальным национальным интересам, но и способствует защите международной справедливости.

Осуждать союз России и Китая могут делать лишь те, чье мышление не развивалось с времен начала холодной войны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй. Так во время брифинга он отреагировал на заявление председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.

Милли ранее высказал, что российско-китайские отношения опасны для США и Вашингтон пойдет на все, чтобы не дать развития стратегическому военному альянсу РФ и КНР. По его словам, Запад уже наблюдает некоторые плоды взаимоотношения Москвы и Пекина и планирует воспрепятствовать укреплению альянса, направленного против США.

В китайском военном ведомстве отметили, что суждения Милли неверны. Официальный представитель Минобороны считает, что на отношения России и Китая не стоит смотреть с опаской.

«Посыл и аргументация тех, кто судят других по себе, следуют ограниченному и устаревшему блоковому мышлению времен холодной войны», — прокомментировал Тань Кэфэй.

Он добавил, что руководство РФ и КНР на сегодняшний день смогли выстроить путь взаимодоверия между двумя великими державами. По словам Кэфэйя, отношения Москвы и Пекина стали примером современной модели дипломатических отношений.

В заключение в китайском министерстве подчеркнули, что отношения двух стран отвечают их национальным интересам. Кроме того, дружеский российской-китайский союз способствует реализации безопасности не только в регионе, но и во всем мире.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о «вассальной зависимости» РФ от Китая.