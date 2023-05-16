Осужденный за убийство в Сочи мужчина был экстрадирован из Греции

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33

МВД: в Россию из Греции экстрадирован, мужчина осужденный за убийство

Осужденный за убийство в Сочи мужчина был экстрадирован из Греции

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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Уже сегодня утром задержанный мужчина был передан российской сторону в аэропорту Афин.

В Россию из Греции был экстрадирован осужденный за убийство и незаконный оборот оружия. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Греческой Республики экстрадирован Нодари Малашхия. В нашей стране он осужден за убийство и незаконный оборот оружия», — говорит Волк.

По ее словам, сегодня в аэропорту города Афины злоумышленник был передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.

Известно, что еще в августе 2017 года Малашхия во время ссоры со знакомым дважды выстрелил в него из огнестрельного оружия. Мжучина от полученных ранений скончался на месте. Сразу после совершенного преступления, Малашхия сбежал из России и скрылся за границей.

После проведенного расследования, приговором Центрального районного суда города Сочи Краснодарского края ему заочно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Затем он был объявлен в международный розыск. Однако уже в ноябре 2020 года Малашхия был задержан на территории Греции.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в РФ из Греции экстрадирован осужденный за убийство и незаконный оборот оружия.

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