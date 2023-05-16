В РФ из Греции экстрадирован осужденный за убийство и незаконный оборот оружия

По данным следствия, злоумышленник убил человека выстрелом в спину и сбежал из страны.

В Россию из Греции для отбывания наказания экстрадируют мужчину, который ранее совершил убийство в Сочи и скрылся. Об этом сообщает официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала компетентные органы Греческой Республики экстрадировать Нодара Малашхию в Россию, чтобы привлечь к уголовной ответственности за совершенно преступление территории города Сочи в 2017 году», — заявил Иванов.

Ранее Малашхия был объявлен в розыск после того, как в 2018 году он был признан виновным в совершении преступлений Центральным районным судом города Сочи Краснодарского края. Уже в 2020 году ему было назначено наказание в виде 11 лет 10 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Известно, что в 2017 году Малашхия вступил в ссору со своим знакомым, несколько раз ударил его по голове, а затем выстрелил в спину. Мужчина от полученных ранений скончался. Сам же Малашхия решил скрыть свое преступление: он выбросил пистолет в море, а сам уехал в Грецию. Однако уже в ноябре 2020 года полиция Греции смогла задержать злоумышленника на территории своей страны.

В ближайшие часы, в сопровождении спецконвоя, Нодар Малашхия будет доставлен в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Генпрокурор России сообщил об отказе стран Европы выдавать преступников.