Детская зарплата: стоит ли платить детям за хорошие оценки и работу по дому

Мотивация должна быть правильной. Важно донести до школьника, почему ему необходимо хорошо учиться.

Многие родители в стремлении дополнительно мотивировать детей платят им деньги за хорошую учебу или работу по дому, однако это один из худших методов. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала финансовый консультант Татьяна Волкова.

«Я всегда детям говорю, что учеба — это ваша работа. Вы ее осваиваете. И оценка — это всего лишь показатель того, как вы потрудились. Сколько вы приложили усилий. Поэтому ответ „нет“ — за оценки платить не стоит», — утверждает специалист.

Мотивировать ребенка на хорошую учебу нужно правильно. Очень важно доносить смысл, который заключается в том, чтобы школьник научился получать знания и адаптировать их под текущий образ жизни.

Большинство родителей искажают понятие учебы и говорят, что детям нужно быть образованными, чтобы хорошо зарабатывать и получить престижную работу. Однако мир быстро меняется, и, возможно, им придется получать несколько профессий и постоянно повышать квалификацию. При этом когда родители мотивируют ребенка с помощью наличных, у тех искажается мотивация и нарушаются общие правила и задачи, указала Волкова.

Что же касается домашней работы?

Специалист выделяет два подхода. Во-первых, платить за ту работу, которую вы делаете самостоятельно, точно не стоит. Задача родителя — научить ребенка жить взрослой жизнью. То есть, чтобы он умел и прибраться, и помыть посуду, и приготовить что-либо.

«Чтобы у него были какие-то минимальные навыки. Поэтому здесь также ответ „нет“», — отмечает эксперт.

Более того, чем раньше родитель прививает отпрыску ответственность за какой-то этап, тем лучше.

А в каком случае можно поощрять ребенка деньгами?

Если же речь идет о таких задачах, когда людей нанимают и платят им деньги, и по-другому в конкретной семье не происходит, то в таком случае можно сделать исключение.

«Когда ребенок подрос и готов брать на себя эти задачи, и вы по-другому договориться с ним не можете, так как он видел, что вы платите другим... Тогда, как вариант, такую работу можно оплачивать», — говорит Волкова.

Например, человек помыл машину на автомойке, ему заплатили, ребенок это увидел. И теперь, когда он будет мыть автомобиль родителей, он может потребовать, чтобы ему компенсировали за труд.

В целом, идеальной ситуацией будет та, когда дети помогают самостоятельно без каких-либо финансов. Им важно понять, что ключевая мотивация «научиться учиться» и плата за такие задачи — это крайний вариант и не самый эффективный способ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно давать детям деньги на карманные расходы.