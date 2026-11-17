Психолог Галич: выбор похожего на ребенка взрослого партнера — признак педофилии

Многих известных мужчин критикуют за выбор пары не по годам. Про 52-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо шутят, что он бросает девушек, как только им исполняется 25. А ведь она все еще тебе в дочери годится, Лео! Впрочем, его дамы, по крайней мере известные публике, хотя бы совершеннолетние.

Насколько здоровым с точки зрения психологии является такой подход к выбору партнера? Насколько младше должна быть возлюбленная, чтобы заподозрить мужчину в склонности к педофилии? На что обращать внимание? Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

Первый фактор — типаж партнера. Выбор юно и хрупко выглядящего человека, допускает специалист, может быть компромиссом между истинными девиантными потребностями, моралью и разрешением себе нарушать нормы. Пассия может быть совершеннолетней по паспорту, но сохранять детские черты — большие глаза, непосредственное поведение, подчеркнуто инфантильные образы в одежде.

Но когда нимфетка наконец внешне «повзрослеет» и потеряет детское обаяние, ее быстро поменяют на более молодую. Потому что после 30, как ни старайся, нетронутую наивность взгляда изобразить трудно, да и тело не может быть вечно юным. Самое неприятное здесь — сугубо плотский интерес и полное игнорирование личности.

«Если мы вспомним набоковскую Лолиту, там весь роман как раз очень хорошо это показывает: мы нигде не видим Лолиту как человека, как личность. То есть это бесконечное обращение к ее телу и воспевание именно ее тела. И когда это тело уже перестало быть телом ребенка, Гумберт к ней теряет всякий интерес», — подчеркнула Галич.

Гораздо опаснее упомянутого стремления к образу Лолиты оправдание педофилии (влечение к детям примерно до 11–13. — Прим. ред.) и эфебофилии (влечение к подросткам постарше. — Прим. ред.). Нередко можно услышать мнение, что, например, в 15 лет девочка уже взрослая и способна сама принять решение об отношениях со зрелым мужчиной. Некоторые даже считают, что это неплохо бы узаконить, ведь это вопрос выбора. Такие рассуждения должны настораживать.

«Третий момент, на который стоит обратить внимание, это то, как вообще человек ведет себя со своим партнером. То есть, выбирая партнера младше себя, он сразу пытается его подавить, он сразу подчеркивает, что я старше, ты младше. Иногда могут быть разговоры о том, что я тебе заменяю родителя, то есть там „папочка“, „мамочка“, да, поэтому подчиняйся мне», — добавила эксперт.

По мнению психолога, подобные тенденции в отношениях — не что иное, как попытка отрезать партнера от сверстников, присвоить себе и держать в стороне от социума, не давая в полной мере жить и реализовываться. Тоже весьма токсичная линия поведения, которая может серьезно навредить психике молодого человека или девушки, даже совершеннолетних.

Каждая пара с большой разницей в возрасте — отдельный случай, который требует вдумчивого рассмотрения, а не навешивания ярлыков. Если, конечно, речь идет не о совращении подростков, прикрытии нездоровых потребностей или попытке сломить неопытного партнера. Все это — насилие. Влюбленные глаза прекрасной Лолиты не оправдывают эксплуатацию и не смягчают уголовное преступление, потому что полную ответственность за свои поступки способен и обязан нести взрослый, а не ребенок.

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