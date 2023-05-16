«Пугать ежа»: Захарова высмеяла угрозы Венгрии в адрес Зеленского

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 3 681

Захарова высмеяла угрозы Венгрии в адрес Зеленского из-за трубопровода «Дружба»

«Пугать ежа»: Захарова высмеяла угрозы Венгрии в адрес Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Венгерский эксперт пригрозил главе киевского режима пятой статьей НАТО в ответ на план Киева взорвать нефтепровод «Дружба».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на угрозы со стороны Венгрии в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за трубопровода «Дружба».

Дипломат нашла смешным то, что венгерский эксперт по вопросам безопасности Дьердь Ногради пригрозил Зеленскому пятой статьей НАТО в ответ на план Киева взорвать нефтепровод. Ногради напомнил главе украинского режима, что атака на «Дружбу», согласно уставу альянса, будет расцениваться как нападение на Венгрию и, следовательно, на НАТО. Эксперт также назвал план Киева актом терроризма.

«Господин Ногради, тут недавно напали на целый ряд стран НАТО, уничтожив трубопроводы „Северный поток“ вместе с находящимся в них газом. И ничего. Только руками натовские страны развели и сделали вид, что так и было», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

К «вопросу о терроризме» она напомнила, что за полгода до диверсии на трубопроводах «президент одной натовской страны» (президент США Джо Байден - Прим.ред.) обещал разрушить эту гражданскую инфраструктуру. И на это тоже не было никакой международной реакции, подчеркнула дипломат.

«Угрожать киевскому режиму Североатлантическим альянсом, это как пугать ежа… лесными ягодами и грибами (я сегодня романтично настроена)», — заключила Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия пригрозила заблокировать новый пакет санкций против России из-за решения руководства Украины признать венгерский OTP Bank «международным спонсором войны».

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