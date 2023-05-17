Собой владеть — все одолеть: китайский совет дня на среду, 17 мая

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 59

Сегодня энергии будут бушевать, поэтому следует вести себя осторожно.

Собой владеть — все одолеть: китайский совет дня на среду, 17 мая

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 17 мая?

В среду может эмоционально штормить. Столкновение энергий дня Огонь и Вода дает вспыльчивость и импульсивность. Зная заранее о такой эмоциональной нестабильности, можно подстелить соломки. Как минимум выпить успокоительное и не нарываться на рожон.

Совет дня: не планируйте на среду важные дела, от которых может многое зависеть. Актуальны спокойные повседневные дела, по поводу которых тоже не стоит строить никаких ожиданий.

Предостережение дня: в среду под угрозой сердечно-сосудистая система. Если вы в зоне риска, то будьте максимально внимательны к себе и окружающим вас людям.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Собой владеть — все одолеть: китайский совет дня на среду, 17 мая

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