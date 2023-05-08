Жена Гуфа показала истощенное тело после конфликта: «На весах 41 килограмм»
Юлия Королева похудела до 41 килограмма из-за конфликта с Гуфом и показала свое тело
Фото: © РИА Новости / Антон Волков
Из-за скандала с рэпером модель экстремально быстро начала терять вес. У нее исчез живот, а под глазами появились синяки.
Жена рэпера Гуфа заявила, что похудела до 41 килограмма из-за конфликта с музыкантом. В доказательство Юлия Королева опубликовала в личном блоге снимок, на котором выглядит очень худой и нездоровой.
«Смотрю на эту девочку и вспоминаю, какая же я была размотанная ровно два месяца назад. В глазах испуг, на весах 41 килограмм, синяки под глазами и впридачу тысяча проблем и неизвестность», — подписала фотографию Королева.
Причиной своей худобы Юлия Королева назвала выходки Гуф.
По ее словам, причиной этому стало неадекватное поведение рэпера. Находясь в нетрезвом состоянии, музыкант постоянно скандалил и отказывался вернуть супруге паспорт, чтобы та могла улететь из Таиланда.
Сейчас у Юлии все в порядке. Она проводит время с друзьями в Стамбуле и готовится к разводу с Гуфом. Их союз просуществовал около полутора лет. У Юлии и Алексея есть дочь Тина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Юлия Королева отреагировала на слова Гуфа о помощи их общей дочери.
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