Жена Гуфа показала истощенное тело после конфликта: «На весах 41 килограмм»

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Алексей Панков
Алексей Панков 37

Юлия Королева похудела до 41 килограмма из-за конфликта с Гуфом и показала свое тело

Жена Гуфа показала истощенное тело после конфликта: «На весах 41 килограмм»

Фото: © РИА Новости / Антон Волков

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Из-за скандала с рэпером модель экстремально быстро начала терять вес. У нее исчез живот, а под глазами появились синяки.

Жена рэпера Гуфа заявила, что похудела до 41 килограмма из-за конфликта с музыкантом. В доказательство Юлия Королева опубликовала в личном блоге снимок, на котором выглядит очень худой и нездоровой.

«Смотрю на эту девочку и вспоминаю, какая же я была размотанная ровно два месяца назад. В глазах испуг, на весах 41 килограмм, синяки под глазами и впридачу тысяча проблем и неизвестность», — подписала фотографию Королева.

Причиной своей худобы Юлия Королева назвала выходки ГуфПричиной своей худобы Юлия Королева назвала выходки Гуф.Instagram* / yuliyakorolevaa

По ее словам, причиной этому стало неадекватное поведение рэпера. Находясь в нетрезвом состоянии, музыкант постоянно скандалил и отказывался вернуть супруге паспорт, чтобы та могла улететь из Таиланда.

Сейчас у Юлии все в порядке. Она проводит время с друзьями в Стамбуле и готовится к разводу с Гуфом. Их союз просуществовал около полутора лет. У Юлии и Алексея есть дочь Тина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Юлия Королева отреагировала на слова Гуфа о помощи их общей дочери.

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