Айза раскрыла подробности жизни пропавшего Гуфа: «Не хотела это снимать»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 37

Рэпер Гуф вышел на связь с сыном и обрадовал его хорошим самочувствием

Айза раскрыла подробности жизни пропавшего Гуфа: «Не хотела это снимать»

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Почти месяц назад музыкант внезапно отменил все концерты и залег на дно.

Бывшая супруга рэпера Гуфа блогер Айза Анохина рассказала последние новости о жизни знаменитости. Музыкант не выходил на связь с поклонниками около месяца. Как он и где, толком никто не знал.

И вот на днях стало известно, что артист времени даром не терял и успел записать новый альбом, сообщив об этом фанатам. А позже его бывшая поделилась и другим радостным событием — знаменитость наконец позвонил скучающему сыну, а это тоже хороший знак. Заодно стало известно, что рэпер проходил лечение в больнице.

«Я очень рад. Я уже переживал, что он умер там, не дай Бог, в больнице», — цитирует маленького наследника издание dni.ru.

После хороших новостей к мальчику наконец вернулось отличное настроение, и Айза, видимо, теперь счастлива и за Гуфа, и за сына. Хотя накануне, признается она, ничего не хотелось снимать и рассказывать.

Кстати, блогер была одной из первых, кто забила тревогу по поводу бывшего мужа. Знаменитость, вероятно, была в курсе, почему в конце марта рэпер отменил все запланированные концерты и залег на дно. Предполагалось, что артисту требуется реабилитация в клинике. Блогер связывала разлад в жизни певца с токсичным окружением и называла этих людей паразитами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как складывается личная жизнь Айзы Анохиной.

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