Брутян рассказала, как дети Прилучного от первого брака относятся к новорожденному брату

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Рита Миронова
Рита Миронова 35

Актриса впервые стала мамой в конце апреля.

Брутян рассказала, как дети Прилучного от первого брака относятся к новорожденному брату

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Актриса Зепюр Брутян рассказала, что дети ее мужа Павла Прилучного от первого брака с Агатой Муцениеце с радостью приняли новорожденного брата.

«Они (Тимофей и Мия — Прим. ред.) мне очень помогают», — цитирует ее издание Газета.ру.

Вместе с текстом Брутян опубликовала и уютную домашнюю фотографию, на которой Мия держит в руках новорожденного брата и кормит его из бутылочки.

Актриса также призналась, что пока не планирует нанимать няню для сына, поскольку пока хочет познать все прелести материнства самостоятельно.

Брутян впервые стала матерью 28 апреля. Прилучный же стал отцом в третий раз. Сына они назвали Микаэлем.

Наследники Прилучного часто бывают у них дома, ведь теперь там можно понянчить маленького брата. При этом как к этому относится сама Муцениеце, доподлинно неизвестно. Актриса предпочитает не комментировать ситуацию и не реагировать на слухи, не стихающие вокруг нее и ее бывшего мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Зепюр Брутян поразила публику после рождения ребенка.

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