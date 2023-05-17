ВСУ применяют тактику кочующих огневых средств в зоне спецоперации

Марочко: Киев задействовал хорошо подготовленных диверсантов на купянском направлении.

Российские военные фиксируют активное использование кочующих огневых средств подразделениями националистов на краснолиманском направлении в зоне СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Такие кочующие огневые средства были замечены в районах населенных пунктов Макеевка и Невское. Военный эксперт объяснил, что Вооруженные силы Украины устанавливают на пикапы автоматические минометы, крупнокалиберные пулеметы, реактивные системы залпового огня и противотанковые управляемые ракеты.

Марочко также добавил, что Киев задействовал хорошо подготовленных диверсантов, прошедших профессиональный курс подготовки. Диверсионно-разведывательные группы действуют в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха.

Российская специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин ее целями назвал демилитаризацию и денацификацию страны, защиту мирного населения ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные РФ десять часов отбивались от ВСУ из запертого танка.