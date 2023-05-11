Fortum спишет свои российские активы на 1,7 млрд евро

Финская энергетическая компания Fortum заявила, что спишет российские активы в размере 1,7 миллиарда евро. Кроме того, организация планирует деконсолидацию российской доли.

«Fortum отразит обесценение в размере около 1,7 миллиарда евро, равном оставшейся балансовой стоимости, что негативно отразится на капитале группы», — сообщила компания в пресс-релизе.

Активы будут списаны во втором квартале 2023 года.

Отмечается, что общая сумма инвестирования российской стороне составила порядка шести миллиардов евро. Однако отмечается, что значительная часть финансирования осуществлялась за счет денег, которые генерировались внутри России.

Президент компании Маркус Раурамо считает, что остановка деятельности в РФ не отразится на будущем и стратегии Fortum в негативном ключе.

Компания Fortum стала одной из двух зарубежных организаций, активы которой указом президента РФ Владимира Путина были переданы во временное управление Росимущества. Это послужило ответной мерой российского правительства на изъятие собственности страны за рубежом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Швейцария может использовать российские активы для восстановления Украины.