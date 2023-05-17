ФАС заявила о необходимости распространить параллельный импорт на все товары

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28

Однако и в таком случае есть нюансы. О какой все-таки продукции идет речь?

ФАС заявила о необходимости распространить параллельный импорт на все товары

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил о необходимости распространения параллельного импорта на все категории товаров. Об этом сообщило агентство ТАСС.

В рамках своего выступления на итоговой коллегии ФАС Шаскольский добавил, что речь идет только о легально приобретенной иностранной продукции, качество и безопасность которой подтверждено.

«Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России, то есть созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок», — подчеркнул Шаскольский.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что 11-й пакет антироссийских санкций включит в себя ограничения на транзит товаров двойного назначения через территорию России. По ее словам, ограничения могут коснуться также экспорта через третьи страны.

Политик добавила, что при наличии четких доказательств того, что третьи страны продают санкционные товары российской стороне после покупки у Евросоюза ЕК будут приняты дополнительные меры вплоть до лишения их товаров из ЕС.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минпромторг включил IKEA в список товаров для параллельного импорта.

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