Из молодой феминистки во взрослую активистку: за что Меган Маркл дали премию

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Аделина Ким
Аделина Ким 102

Меган Маркл в золотом обтягивающем платье получила премию за вклад в борьбу за права женщин

Из молодой феминистки во взрослую активистку: за что Меган Маркл дали премию

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Герцогиня Сассекская вышла на публику в золотом обтягивающем платье с туфлями на каблуках.

Меган Маркл появилась на церемонии вручения премии Ms. Foundation 2023 Women of Vision Awards в Нью-Йорке. Об этом пишет издание People.

Ее сопровождали супруг принц Гарри и мать Дория Рэгланд. Уточняется, что 41-летняя герцогиня Сассекская стала лауреатом премии «Женщина видения».

Награду ей вручили за глобальную деятельность по расширению возможностей и прав женщин и девочек. Статуэтку Маркл торжественно передала ее подруга Глория Стайнем, которая является соосновательницей фонда. Выступая с речью, Меган поблагодарила ее за вдохновение, наставничество и отличную дружбу.

«Когда я размышляю о том времени в моей жизни, когда я была молода, о тех моментах, которые остались в моей памяти, я могу теперь соединить точки гораздо лучше, чтобы понять, как я стала молодой феминисткой и превратилась во взрослую активистку», — сказала жена принца Гарри.

Для выхода на такое торжественное мероприятие герцогиня выбрала золотое обтягивающее платье, подчеркнув образ туфлями на каблуках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл и принц Гарри ждут официальных извинений от королевской семьи.

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