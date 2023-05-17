В РПЦ утвердили молитву для поиска работы

Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение, которое якобы поможет нуждающимся обрести рабочее место. Сообщение об этом появилось на сайте РПЦ.

В публикации написано, что Священный Синод утвердил ряд богослужебных тексов. Среди них был текст молитвы «по случаю поиска работы». Там просят предоставить человеку дело, которое было бы во благо и принесло плоды его усилий. Отмечается также, что просящий должен преуспеть в исполнении заповедей.

Прежде президент РФ Владимир Путин принял решение о возвращении написанной преподобным Андреем Рублевым иконы «Троица» церкви. Верующие неоднократно призывали к этому. Икона будет доступна для всенародного поклонения в московском храме Христа Спасителя, а после отправился на свое историческое место — в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. С 1929 года икона находилась в собрании Государственной Третьяковкой галереи.

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