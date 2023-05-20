«Завтра может быть стыдно за это»: Алексей Романоф о молодых исполнителях

Российский певец и композитор сомневается, что песни начинающих артистов, которые стали популярны среди молодежи, останутся в истории музыкальной индустрии.

Некоторым молодым исполнителям может быть стыдно за свое творчество. Своим мнением Алексей Романоф поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

Российский певец и композитор сомневается, что песни начинающих артистов, которые стали популярны среди молодежи, останутся в истории музыкальной индустрии. Романоф убежден, что многие их треки основаны не на творчестве, а на коммерции.

«Лолита Милявская говорит очень часто: „Что понесут за гробом?“. Такая жесткая фраза, но я тоже часто об этом задумываюсь. Потому что можно сиюминутную придумать какую-то очень коммерческую историю, и она ровно на сию минуту и будет у тебя играть. А завтра тебе может быть стыдно за это», — считает Романоф.

По мнению композитора, востребованность песни обуславливается энергией музыканта и посылом, который он закладывает в свое произведение.

Алексей Романоф известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также он сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская».

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Романоф так и не окончил среднюю школу.