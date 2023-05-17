Стало известно, когда продлят зерновую сделку с участием России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Bloomberg: зерновая сделка с участием России будет продлена до конца дня

Стало известно, когда продлят зерновую сделку с участием России

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Чего ждать после всех обновлений по срокам пролонгации?

Зерновая сделка будет продлена с участием России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.

Также известно о том, что это ожидается уже в конце дня.

Между тем в среду, 10 мая, стало известно о том, что в Турции начался переговорный процесс по зерновой сделке с участием всех сторон — Москвы, Киева, Анкары и ООН. Ожидается, что участники обсудят вопросы, связанные с продлением зерновой сделки и работы зернового коридора.

До этого в Кремле сообщали, что двухмесячный срок продления сделки завершится 18 мая. По словам Дмитрия Пескова, время сжимается как «шагреневая кожа», однако Москва не наблюдает позитивных перспектив диалога с участниками договора.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки.

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