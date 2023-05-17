«Нужно дождаться»: в Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки
Песков: нужно дождаться решения по продлению зерновой сделки
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; Reuters; 5-tv.ru
В Турции 10 мая стартовал переговорный процесс с участием четырех сторон зерновой инициативы. Что изменилось к сегодняшнему дню?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об ответных мерах Москвы, которые могут быть приняты в случае непродления зерновой сделки. Официальный представитель Кремля считает, что на сегодняшний день неуместно делать даже гипотетические прогнозы.
«Пока решение не озвучивалось, здесь просто нужно дождаться, когда оно будет объявлено», — отметил он.
Ранее официальный представить МИД РФ Мария Захарова сообщала, что будущее зернового коридора зависит от соблюдения российских условий. Она подчеркнула, что Москва не собирается отрекаться от своих позиций и отходить от соблюдения обязательств договора.
В Кремле также сообщали, что двухмесячный срок продления сделки завершится 18 мая. По словам Пескова, время сжимается как «шагреневая кожа», однако Москва не наблюдает позитивных перспектив диалога с участниками договора.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле прокомментировали начало переговоров по зерновой сделке в Стамбуле.
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