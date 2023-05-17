«Адская созависимость»: Айза прошлась по Гуфу за воссоединение с женой

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Айза заявила, что будет игнорировать Гуфа после новости о его воссоединении с Королевой

«Адская созависимость»: Айза прошлась по Гуфу за воссоединение с женой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Знаменитость уверена, что исполнитель не уважает близких и прислушивается лишь к общественному мнению.

Блогер Айза-Лилуна Ай заявила, что крайне недовольна воссоединением ее экс-супруга рэпера Гуфа с нынешней женой Юлией Королевой.

«Хочу при всех раз и навсегда сделать заявление! С этого дня любое мое общение, упоминание, защита, забота, участие и адская созависимость с Алексеем Долматовым (настоящее имя Гуфа — Прим. ред.) подходит к концу. Если я хоть слово скажу о нем с завтрашнего дня, можете высмеять меня и обосрать!» — сказала знаменитость.

В том числе звезда попросила поклонников «закидать ее камнями» и сильно пристыдить, если она снова начнет спасать бывшего мужа, подставив свое плечо, словно «жилетку». Айза четко обозначила, что больше никогда не станет верить артисту.

Помимо своих переживай, блогер задумалась и о чувствах сына Сэма. Она уверена, что мальчик не хочет видеть, как его родители не могут разобраться в себе.

«Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок видел все это? Слышал все это? Испытывал все это? Вы бы хотели, чтобы вашему ребенку врали всю его жизнь? Появлялись и вновь пропадали? Я не хочу», — подчеркнула знаменитость.

По мнению Айзы, Гуф прислушивается к обществу и готов пойти на многое, чтобы казаться лучше в глазах окружающих. Публика, считает она, способна заставить исполнителя сделать любой поступок — даже самый отвратительный.

Звезда призвала поклонников рэпера попросить его выплатить алименты на сына, ведь повлиять на него могут лишь сторонние люди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза после развода Гуфа с женой начала ходить на свидания.

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