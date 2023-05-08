«Жду и готовлюсь»: Айза после развода Гуфа с женой начала ходить на свидания

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Рита Миронова
Рита Миронова 62

Экс-жена рэпера Гуфа Айза снова начала ходить на свидания

«Жду и готовлюсь»: Айза после развода Гуфа с женой начала ходить на свидания

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Блогер раскрыла детали личной жизни впервые после двух разводов и расставания с известным артистом.

Блогер Айза-Лилуна Ай снова начала ходить на свидания. О личной жизни знаменитость не рассказывала со времен своего последнего романа с Олегом Майами в 2020 году. В своем Telegram-канале Айза призналась, что готовится к долгожданной встрече с неким мужчиной.

«Впереди меня ждет свидание, которое я жду и готовлюсь к нему», — сообщила блогер.

Однако не всегда свидания приносят ей чувство внутреннего удовлетворения — порой Айза чувствует себя не очень комфортно и сильно волнуется перед встречей. Но многочисленные свидания все равно не отменяются.

Айза дважды была в браке. От первого мужа — рэпера Гуфа — родился сын Сэм, а от второго — Дмитрия Анохина — сын Элвис. Сейчас обоих сыновей блогер воспитывает одна, стараясь выделять время на личную жизнь. Впрочем, о мужчинах и отношениях Айза заговорила как раз после того, как стало известно о разводе Гуфа с женой Юлией Королевой.

Ранее 5-tv.ru писал, как бывшая жена Гуфа Айза прокомментировала его развод.

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