Гендиректор УВЗ сообщил о завершении госиспытаний самоходного орудия «Мальва»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 136

Российская армия уже скоро получит его в эксплуатацию.

Гендиректор УВЗ сообщил о завершении госиспытаний самоходного орудия «Мальва»

Фото: ВКонтакте / АО ЦНИИ БУРЕВЕСТНИК

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Новое самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва» подтвердило все свои заявленные характеристики во время успешных государственных испытаний. Об этом рассказал гендиректор концерна «Уралвагонзавод», который входит в состав компаний госкорпорации «Ростех», Александр Потапов.

Он лично поприсутствовал на международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2023 в Минске.

По его словам, «Мальва» скоро поступит на вооружение российской армии. Потапов нескромно назвал орудие «лучшей машиной» и добавил, что во время испытаний оно доказало свое качество.

«Все в порядке с „Мальвой“, она уже все подтвердила», — приводит слова Потапова агентство ТАСС.

Ожидалось, что полный цикл испытаний 152-миллимитровой САО «Мальва» закончится к началу 2023 года. Производство опытно-промышленной партии установки началось на предприятии УВЗ летом прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия успешно протестировала противодронное ружье «Гарпия» в ДНР.

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