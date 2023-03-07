Россия успешно протестировала противодронное ружье «Гарпия» в ДНР
В зоне СВО испытали оружие, которое может поражать цели на расстоянии до двух километров.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Российское противодронное ружье «Гарпия» было испытано под Донецком. Тестирование на одном из самых распространенных коптеров DJI Mavic Pro прошло успешно, сообщил корреспондент РИА Новости.
«Гарпия» относится к оружию радиоэлектронной борьбы и довольно часто встречается в арсенале российской армии в зоне проведения спецоперации. Работает оружие от литий-ионного аккумулятора, а его заявленная разработчиками эффективная дальность действия достигает двух километров.
Испытание было проведено на дроне DJI Mavic Pro, который в зоне СВО используется, как российской стороной, так и украинской. Беспилотник применяется в качестве ударного оружия, которое переносит боезаряд и сбрасывает его, достигая позиций противника.
При воздействии «Гарпии» беспилотный летательный аппарат выводится из строя: замирает на месте или теряет связь с пультом управления. Также пораженный ружьем коптер может вернуться на «домашнюю точку» или улететь в неизвестном направлении, в случае чего оператор не сможет его отследить.
Агентство подчеркивает, что испытания доказали эффективность основных заявленных параметров комплекса.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге кинологи начали тренировать собак для поиска брошенных боеприпасов. В будущем хвостатые помогут бойцам находить смертоносные снаряды ВСУ и разминировать освобожденные ВС РФ территории.
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