Россия успешно протестировала противодронное ружье «Гарпия» в ДНР

Российское противодронное ружье «Гарпия» было испытано под Донецком. Тестирование на одном из самых распространенных коптеров DJI Mavic Pro прошло успешно, сообщил корреспондент РИА Новости.

«Гарпия» относится к оружию радиоэлектронной борьбы и довольно часто встречается в арсенале российской армии в зоне проведения спецоперации. Работает оружие от литий-ионного аккумулятора, а его заявленная разработчиками эффективная дальность действия достигает двух километров.

Испытание было проведено на дроне DJI Mavic Pro, который в зоне СВО используется, как российской стороной, так и украинской. Беспилотник применяется в качестве ударного оружия, которое переносит боезаряд и сбрасывает его, достигая позиций противника.

При воздействии «Гарпии» беспилотный летательный аппарат выводится из строя: замирает на месте или теряет связь с пультом управления. Также пораженный ружьем коптер может вернуться на «домашнюю точку» или улететь в неизвестном направлении, в случае чего оператор не сможет его отследить.

Агентство подчеркивает, что испытания доказали эффективность основных заявленных параметров комплекса.

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