Придется раскошелиться: во сколько обойдется родителям школьный выпускной в 2023 году

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Расходы родителей на организацию школьных выпускных выросли в два раза в 2023 году

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Одеть мальчика на торжество оказалось дороже, нежели девочку.

Выпускной бал в России заметно подорожал. Примерно в два раза за последние четыре года. Родители рассказали, сколько потратят на праздник в этот раз.

Согласно проведенному сервису SuperJob опросу, в среднем по стране на прощание со школой в девятом классе уйдет десять с половиной тысяч рублей, в одиннадцатом — около 17-ти. В Москве и Петербурге суммы на несколько тысяч больше. Причем столько будет стоить организация праздника. Банкет, цветы, подарки, наряды — отдельная статья расходов. Это еще плюс 13-18 тысяч.

Если брать Россию в целом, то одеть мальчика дороже, чем девочку. Примерно на 500 рублей.

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