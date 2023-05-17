НАТО в панике: британский эксперт заявил, что РФ может оставить мир без интернета

Британский эксперт скептически оценивает готовность НАТО противостоять намерениям Москвы.

В НАТО серьезно обеспокоены тем фактом, что Россия якобы может перерезать подводные интернет-кабели. О том, что такой сценарий возможен заявил директор британского Центра исследования конфликтов Кир Джайлз. Об этом пишет сайт EADaily со ссылкой на польское издание Onet.

По словам британского эксперта, западные правительства воздерживаются от официальных заявлений о шпионской деятельности российского корабля, который якобы курсирует у берегов Калининградской области.

«И не свяжет его с диверсиями на подводных интернет-кабелях», — добавил он.

Джайлз считает, что сегодня действия РФ напоминают поведение СССР во время холодной войны. Тогда Советский Союз, уточнил он, занимался доскональным изучением слабых мест Запада. Сегодня использование подводных кораблей можно назвать инструментом достижения военных целей, считает он.

Исследователь отметил, что от России и Китая неоднократно исходили сигналы об опасности, однако Запад продолжает игнорировать вопрос использования подводных кораблей. Джайлз пояснил, что сегодня практически весь интернет-трафик проходит через подводные нити, соединяющие Европу и США, Европу и Африку, а также Азию и Латинскую Америку.

Британский эксперт в заключение с досадой заметил, что Запад не может противостоять Москве в данной сфере. По его словам, противостояние неосуществимо с технической точки зрения.

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