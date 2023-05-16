Украину официально приняли в военную организацию НАТО

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 71

МИД Украины: страна вступила в киберцентр НАТО в Таллине

Украину официально приняли в военную организацию НАТО

Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Читайте нас в: Дзен Новости

Национальный флаг страны поднят в штаб-квартире киберцентра альянса в Таллине. Что это значит?

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что страна была официально принята в киберцентр НАТО. Соответствующая публикация появилась в аккаунте ведомства в Twitter.

В МИД страны подчеркнули, что 16 мая над зданием штаб-квартиры киберцентра НАТО в Таллине был поднят флаг Незалежной. А это может означать лишь одно — Украина стала официальным членом киберцентра Североатлантического альянса.

Центр киберзащиты НАТО был учрежден в 2008 году. Тогда же ему был присвоен статус международной военной организации. Основная задача центра — расширение возможностей сотрудничества между странами-участницами альянса в сфере информационных технологий. Также центр занимается оптимизацией обмена данными между членами НАТО.

Глава Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что вступление Украины в НАТО на данный момент невозможно из-за продолжающихся на территории страны военных действий. Однако, по его словам, он хотел бы ощущать от западных партнеров поддержку и увидеть приглашение на вступление в альянс в ближайшее время. А вступление Украины в киберцентр еще раз доказывает то, что альянс окончательно стал стороной конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае сравнили экспансию НАТО с «ядовитой занозой».

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.10
1.90 86.09
1.84
Дело верши, да не спеши: китайский совет дня на вторник, 16 мая

Последние новости

18:06
«Свинское отношение»: фанаты Иды Галич ополчились на Люсю Чеботину
17:55
Прикрывают друг друга: как работают танкисты армии России в зоне СВО
17:42
Умер бывший супруг звезды фильма «Покровские ворота» Евгений Козловский
17:37
Нашла коса на камень: боевики «Азова»* устроили перестрелку с ОПГ в Запорожье
17:28
На Троекуровском кладбище простились с Эдуардом Сагалаевым
17:24
Западные СМИ сообщили, что контрнаступление ВСУ даст преимущество России

Сейчас читают

Один человек погиб при взрыве на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе
Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники
Худший сценарий: почему антироссийские санкции приведут Евросоюз к рецессии
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп