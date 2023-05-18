В доме Надежды Ангарской поселились насекомые: «Две колонии муравьев»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 24

Ангарская рассказала об увлечении сына насекомыми: у нас дома две колонии муравьев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / nadezhdaanga; 5-tv.ru

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Звезда Comedy Woman стала мамой во второй раз две недели назад. Она регулярно рассказывает поклонникам о своих материнских хлопотах.

Актриса и певица Надежда Ангарская рассказала об увлечении старшего сына Давида насекомыми. Мальчик занимается футболом и плаванием, а его необычное хобби на днях родители поощрили подарком — теперь в их доме есть целая муравьиная ферма. Сын артистки наблюдает за поведением сотен своих «питомцев», записывает результаты и проводит эксперименты.

«Теперь у нас дома две колонии муравьев», — сообщила Ангарская в личном блоге и показала, как выглядит ферма.

Актриса растит двоих сыновей от разных браков. Давид появился на свет в ее союзе с иорданским певцом Раедом Бани семь лет назад. Младшенького Даниила селебрити родила от супруга Николая Федчука две недели назад. Стоит отметить, знакомство Ангарской с избранником произошло благодаря старшему сыну. Федчук — футбольный тренер, работающий в секции, куда юмористка однажды привела отпрыска.

Для 40-летней артистки беременность стала сюрпризом. Приятным сюрпризом. Своим поклонникам она сообщала обо всех сложностях на каждом этапе вынашивания, своем самочувствии и в итоге — радостной встрече с наследником. За прошедшие девять месяцев все труды Ангарской над фигурой пошли прахом. Сброшенные 20 килограммов стремительно возвращались. Звезда поставила себе цель восстановиться и похудеть.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ангарская рассказала о редкой процедуре, которую прошла после родов ради крошки сына.

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