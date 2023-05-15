«День прощания с выпечкой»: как Ангарская сбросила 20 килограммов после родов
Недавно родившая второго сына Надежда Ангарская садится на строгую диету
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Звезда Comedy Woman стала мамой во второй раз в 40 лет.
Актриса и певица Надежда Ангарская, недавно ставшая мамой во второй раз, поделилась секретами похудения на 20 килограммов.
Правда, чудесное преображение с артисткой произошло еще в 2018 году после развода. В настоящее время звезда только на пороге этого сложного пути.
Как пишет издание 7Дней.ru, до второй беременности участница шоу Comedy Woman вела активный образ жизни, строго следила за питанием и занималась спортом. Однако на время нахождения в «положении» врачи запретили ей любые физические нагрузки.
А повышенный аппетит и сидяче-лежачий образ жизни в совокупности привели к тому, что к 40-летней Ангарской вернулись ненавистные килограммы.
Будучи беременной, артистка жаловалась, что съедает в холодильнике все, что находится без присмотра. Теперь перед звездой стоит четкая цель — вернуться к изначальному весу, а для этого она садится на диету.
«У меня день прощания с выпечкой. Завтра понедельник, сажусь на диету», — написала она в своем личном блоге.
И этому есть доказательства: супруг Ангарской снял на видео, как та ест булочки, запивая их кефиром. Артистка родила 3 мая — малыша весом свыше четырех килограммов назвали Даниилом.
Отцом ребенка является муж певицы — тренер по футболу Николай Федчук. С ним Ангарская познакомилась, когда привела своего первого сына Давида в спортивную секцию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему накануне родов Надежду Ангарскую положили на сохранение в больницу.
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