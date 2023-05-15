«День прощания с выпечкой»: как Ангарская сбросила 20 килограммов после родов

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Рита Миронова
Рита Миронова 200

Недавно родившая второго сына Надежда Ангарская садится на строгую диету

«День прощания с выпечкой»: как Ангарская сбросила 20 килограммов после родов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда Comedy Woman стала мамой во второй раз в 40 лет.

Актриса и певица Надежда Ангарская, недавно ставшая мамой во второй раз, поделилась секретами похудения на 20 килограммов.

Правда, чудесное преображение с артисткой произошло еще в 2018 году после развода. В настоящее время звезда только на пороге этого сложного пути.

Как пишет издание 7Дней.ru, до второй беременности участница шоу Comedy Woman вела активный образ жизни, строго следила за питанием и занималась спортом. Однако на время нахождения в «положении» врачи запретили ей любые физические нагрузки.

А повышенный аппетит и сидяче-лежачий образ жизни в совокупности привели к тому, что к 40-летней Ангарской вернулись ненавистные килограммы.

Будучи беременной, артистка жаловалась, что съедает в холодильнике все, что находится без присмотра. Теперь перед звездой стоит четкая цель — вернуться к изначальному весу, а для этого она садится на диету.

«У меня день прощания с выпечкой. Завтра понедельник, сажусь на диету», — написала она в своем личном блоге.

И этому есть доказательства: супруг Ангарской снял на видео, как та ест булочки, запивая их кефиром. Артистка родила 3 мая — малыша весом свыше четырех килограммов назвали Даниилом.

Отцом ребенка является муж певицы — тренер по футболу Николай Федчук. С ним Ангарская познакомилась, когда привела своего первого сына Давида в спортивную секцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему накануне родов Надежду Ангарскую положили на сохранение в больницу.

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