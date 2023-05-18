Лариса Гузеева ответила на слухи об увольнении с телевидения: «Прочитала такую сплетню»

Сейчас телеведущая находится на отдыхе за границей.

Лариса Гузеева ответила на слухи о том, что ее уволилась с телевидения и поэтому она теперь путешествует по миру.

«Ой. Прочитала про себя тут такую сплетню, что меня выгнали с телевидения и теперь я путешествую. Ну, меня, конечно, никто не выгонял. Я по-прежнему работаю, но путешествовать в кайф», — цитирует ее издание Газета.ру.

Звезда уехала на отдых в Грузию несколько дней назад. Сейчас она ежедневно делится с поклонниками фотографиями красивых пейзажей.

Недавно телеведущая призналась, что не держит зла на комментаторов, которые оставляют негативное мнение под ее публикациями. Лариса Гузеева назвала их «насекомыми», которые опустили себя так низко своей «злобой и тупостью». При этом звезда отмечает, что намного чаще видит позитивные комментарии и восхищается добрыми фанатами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гузеева хотела бы исправить проблемы во взаимоотношениях с сыном Георгием и дочерью Ольгой.