«Секс всегда продается»: Алексей Романоф о песне «Плохая девочка»

С выпущенном треком группа обрела новую волну популярности.

Солистка «Винтаж» Анна Плетнева настояла на нотке провокации в музыкальном творчестве группы. Об этом Алексей Романоф рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

По признанию композитора и экс-солиста группы «Винтаж», песни из их первого совместного альбома «Криминальная любовь» занимали 10-е — 20-е строчки в хитпарадах, что сам Романоф считал настоящим успехом. Тем не менее, Анну Плетневу такой расклад не устроил.

«Она пришла и сказала, что нужно категорически менять все — направление, нужно быть провокативными и так далее. Провокативными, так провокативными подумал я и написал «Плохую девочку», — рассказывает композитор.

По признанию Романоф, в то время он вдохновлялся творчеством Мадонны, поэтому трудностей с написанием будоражащего общественность трека у него не возникло. На эту песню был снят не менее провокационный клип, который публика приняла с большим ажиотажем. Второй альбом уже получил название «Секс», который, как признается сам Романоф, продается всегда и везде.

Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская».

Ранее 5-tv.ru писал, как Анна Плетнева уговорила Алексея Романоф создать группу «Винтаж».