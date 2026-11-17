Дмитрий Дюжев заявил, что после съемок в «Бригаде» работал таксистом

После успеха в сериале «Бригада» заслуженному артисту России Дмитрию Дюжеву пришлось сесть за руль такси. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Дедмобиль».

Актер признался, что был вынужден подрабатывать извозом из-за финансовых трудностей и отсутствия новых предложений в кино. По его словам, кинообщественность опасалась, не являются ли участники проекта «настоящими криминальными типажами с улицы».

«Тогда голодное время было, приходилось подрабатывать таксистом. Это время, когда мы ездили по картам: разворачивали, спрашивали район, улицу находили, себе отмечали путь. Собственно, так ездили в начале нулевых», — сказал он.

Позже, когда клиенты стали узнавать Дюжева после выхода сериала, работать таксистом он уже не мог. Актер отметил, что пассажиры удивлялись, что «лица из телевизора» зарабатывают на жизнь таким способом.

«Это и было причиной того, что я больше не могу зарабатывать извозом. И, в общем, погрузились какие-то подработки, которые помогают, как, допустим, играть Деда Мороза», — добавил артист.

Криминальная сага «Бригада» вышла на экраны телевизоров в 2002 году. Сериал раскрывает историю четырех друзей, погрузившихся после обычной жизни в мир мафии. Дюжев исполнил одну из ключевых ролей — Космоса Холмогорова, одного из ближайших друзей Саши Белого, которого сыграл Сергей Безруков. Также в сериале снялись Екатерина Гусева, Владимир Вдовиченков, Андрей Панин, Павел Майков. «Бригада стала одной из самых дорогостоящих отечественных работ и быстро обрела культовый статус.

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