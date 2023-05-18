Под Тулой нашли шкатулку с украшениями, которым почти две тысячи лет

Уникальный клад сегодня передали в музей «Куликово поле». Это украшения, которые женщина носила когда еще только начался отсчёт веков нашей эры. Больше двух тысяч лет назад. Например, ее бусы. С этой находкой связана целая детективная история: черный копатель, тайная попытка продать шкатулку. Корреспондент «Известий» Анна Воропай выяснила все детали.

Археологи называют такие клады-ларчики. В них все драгоценности, что женщина кладет себе в шкатулку. Кольца, подвески, ожерелье. Находки — времен I–II века нашей эры. Таких в районе Тулы еще никогда не находили.

«Каждый предмет, будь то бусы или круглые бляшки с петлями уникален сам по себе. Но самое ценное для археологов в том, что нашли эти украшения вместе. И теперь можно понять, как выглядела женщина, которая их носила», — рассказывает Воропай.

В древней моде, похоже, был тренд на спирали.

Височные кольца. Их крепили к головному убору, кольца на пальцы и браслеты. И эта, совершенно загадочная вещь. Возможно-диадема или часть головного убора.

«Вы видите, что браслеты парные. Две руки, два браслета. Это единичная вещь. У человека единичная только голова. Одеть это на шею невозможно, вещь пружинит, острый край, ну не знаю», — рассказывает ученый секретарь государственного музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов.

Ученые мало что могут сказать о хозяйке украшений. Предполагают лишь, что она была богатой. А как выглядела, чем жила — на эти вопросы и должен ответить клад.

«Он много может сказать о таких действительно темных веках истории тульских земель как раз 1-2-3 веках нашей эры. Вот в этом его ценность. Какое это племя — мы не можем сказать. И потом они исчезли все, на одном поселении обнаружилось даже, что очень много стрел облика сарматского. Сарматы — это такое воинственное племя», — сказал заместитель директора института археологии РАН Петр Гайдуков.

Принято считать, что сарматы жили в районе Причерноморья и на западе Каспия, но заходили и в северные земли. Возможно, они заставили то племя уйти с обжитой земли или исчезнуть без следа. На память о целом народе сохранился лишь этот клад. Стеклянные бусины, скорее всего, привезли сарматы-кочевники из какого-то античного центра. У нас не было такого стекла. А такую застежку-фибулу явно сделали в римской империи.

«Археологи предполагают: когда пришла опасность женщина зарыла украшения в землю рядом с домом в надежде вернуться. Спустя почти две тысячи лет на склоне оврага их нашел черный копатель. Клад лежал на глубине всего 30 сантиметров недалеко от деревни Барыбинка в 15 километраж от Тулы», — рассказала Воропай.

Мужчина вряд ли понимал, какие сокровища нашел. Бесценные для археологии находки он продавал в интернете всего за 250 тысяч. И если бы его не взяли сотрудники ФСБ, клад ушел бы в частную коллекцию.

«Уникальные экспонаты I–II веков нашей эры были изъяты управлением во время оперативно-розыскных мероприятий в Тульской области», — сообщил начальник УФСБ России по Тульской области Дмитрий Гурдин.

Теперь археологи хотят провести в районе полноценные раскопки. Именно по таким крупицам они восстанавливают прошлое. Возможно, та женщина с украшениями — предок кого-то из нас.

Найденный клад передали музею «Куликово Поле». Посетителям его покажут после реставрации. Пока кольца и браслеты типичного для бронзы зеленого цвета. Но когда их заново отполируют — станут сверкать не хуже золотых. Как и почти две тысячи лет назад.