В России стартовал Большой этнографический диктант

В эти минуты россияне проверяют свои знания культуры нашей огромной страны и традиций народов, ее населяющих. В России сегодня начался Большой этнографический диктант. Он продлится до 12 ноября.

Первыми тест уже написали жители Сахалина, Амурской области, Чукотки и Хабаровского края. Принять участие можно очно и онлайн. За 45 минут необходимо ответить на 30 вопросов.

Особый колорит этому событию каждый год придают сами участники. Кто-то, например, приходит в ярких национальных костюмах, кто-то приносит музыкальные инструменты. Знания культуры и истории России проверяют даже на Международной космической станции.

Большой этнографический диктант — 2026

Большой этнографический диктант проводят с 3 по 12 ноября более чем на двух тысячах площадок по всей стране, об этом ТАСС сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей РФ.

Каждый год организаторы стараются расширять географию акции. Особое внимание уделено организации диктанта на площадках, непосредственно связанных с историко-культурным и этнографическим наследием народов России.

В 2026 году диктант включает в себя десять видеовопросов: пять из них подготовлены участниками СВО при содействии Министерства обороны России, еще пять — представителями народов страны, благодаря чему участники смогут услышать вопросы непосредственно от людей, представляющих разные культуры и территории России.

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