Саша Бортич сообщила о расставании с мужем Евгением Савельевым

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 21

Актриса Александра Бортич сообщила о расставании с мужем Евгением Савельевым

Саша Бортич сообщила о расставании с мужем Евгением Савельевым

Фото: Instagram* / bortich

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Актриса и предприниматель не рассказывали, когда начали встречаться и поженились. В 2020 году у пары родился сын Саша.

Актриса Александра Бортич объявила о расставании с предпринимателем Евгением Савельевым. В личном блоге она рассказала, что сохранила доверительные отношения с бывшим, но детали оставила при себе. К слову, доподлинно неизвестно, когда они начали встречаться и поженились, и была ли свадьба вообще. Артистка и ее избранник не обсуждали личную жизнь с журналистами. Определенно лишь то, что в 2020 году они стали родителями Саши.

«Ребята, всем привет! Мы решили вам рассказать, что мы не вместе уже какое-то время. Но мы навсегда любим и уважаем друг друга и вместе воспитываем нашего сына. У нас все хорошо. Спасибо за внимание», — написала Бортич под фотографией с Савельевым и их малышом.

Внимательные поклонники заметили, что в личных блогах знаменитостей общие снимки появлялись давно. Актриса показала мужа в начале прошлого года, а муж ее — летом 2021-го. Звезды редко появлялись вместе на светских мероприятиях и еще реже обсуждали друг друга публично. В одном из интервью Бортич говорила, что восхищается Савельевым, так как он всего добился сам и никогда не принимал помощи со стороны.

Саша Бортич с мужем и сыном. Фото: Instagram* / bortich

Для Евгения Савельева, как и для Бортич, брак (если он все-таки был между ними) стал вторым. Артистка недолго, около года, была замужем за рэпером Меззой (Слава Воронцов)

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