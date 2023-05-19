Ожидается, что мероприятия посетит рекордное число гостей — более 15 тысяч.

Насколько удачны попытки изолировать Россию и наказать за сотрудничество с нашей страной в эти дни наглядно показывает форум «Россия — Исламский мир» в Казани! В столице Татарстана собрались самые крупные игроки растущей экономики глобального юга. Столько гостей там еще не видели. Кроме представителей дружественных Узбекистана и Кыргызстана, есть, например, делегации из Сенегала и Малайзии. О чем договорились и какие контракты уже подписали — знает корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Даже длинные очереди на регистрацию не могут смутить гостей форума. Ведь это отличная возможность установить первые международные контакты. Или заняться продвижением бизнеса — такой план у Мохамеда с Мальдивских островов.

«Для нас русские — номер один! Если в плане рынка, то прямо сейчас где-то 12 процентов всего нашего турпотока из России. Так что Россия всегда на первом месте!» — рассказывает управляющий директор туркомпании Мохамед Рааидх.

В чем быстро убеждаются и остальные 15 тысяч участников из 84 стран исламского мира. Причем каждый должен чувствовать себя как дома — вот и церемонию открытия сопровождает чтение корана.

Столько гостей казанский форум принимает впервые — с этого года указом президента ему присвоен федеральный статус. Все внимание растущей экономике глобального юга — здесь она представлена выставкой «Халяль Экспо». Десятки стендов и даже настольная игра наглядно демонстрируют, как выглядит бизнес по мусульманским лекалам.

«Баланс душевного спокойствия и финансовой свободы — это не только залог победы в деловой игре по правилам ислама — так работает вся халяльная экономика. Подход, который приносит плоды — за прошлый год ее объем в мире превысил семь триллионов долларов. Но это далеко не предел — на что как бы намекает размах выставки и ее наполнение», — рассказывает журналист.

Представительства нефтегазовых и IT-компаний здесь соседствуют с традиционной киргизской юртой — в ней продают ковры ручной работы. Стенд Узбекистана завлекает посетителей фруктами и овощами. Делегация из Сенегала говорит больше о высоком.

«Я галерист, занимаюсь на родине продвижением искусства. Здесь моя цель — установить культурную связь между Казанью, всей Россией и Сенегалом», — рассказывает представитель делегации Сенегала Бинта Сиссе.

Но многообразие исламского мира на форуме, прежде всего, в экономических возможностях и вызовах. Один из таких — строительство надежной логистики. Транспортный коридор Север-Юг свяжет всю центральную Россию с Ираном, Индией и странами Персидского залива.

«Перспектива по этому коридору порядка 15 миллионов тонн. Вот коллега из группы компаний дело, он очень правильно говорит, что вообще потребность до 100 миллионов тонн. Мы считаем, что надо развивать все виды транспорта, это и железнодорожный, что уже сейчас с Ираном подписано соглашение, автомобиль, у нас очень большая перспектива развития интеграции всех дорог», — рассказывает зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Новые логистические пути позволят не просто быстрее доставлять товары или путешествовать — на кону решение целого комплекса проблем. Главная из которых — продовольственный кризис. Министр сельского хозяйства Малайзии приехал в Казань как раз, чтобы найти поддержку в лице надежного партнера.

«Наша цель — как можно больше узнать об опыте и экспертизе России — в области современного животноводства, в целом сельского хозяйства. Продовольственная безопасность очень важна для нас, и мы видим в России того, на кого можно опереться», — рассказывает министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Мохамед Сабу.



Россия готова подставить плечо. И вместе строить новую модель глобальной экономики — по-настоящему открытую и многополярную. Очерчивать ее контуры в Казани продолжат и сегодня.