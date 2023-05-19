Пирату не нужна белоснежная улыбка: почему Джонни Депп не лечит «гнилые» зубы

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 33

Стоматолог Автандилян: состояние зубов Деппа связано с его амплуа в кино

Пирату не нужна белоснежная улыбка: почему Джонни Депп не лечит «гнилые» зубы

Фото: www.globallookpress.com / DGP

Читайте нас в: Дзен Новости

Улыбка звезды на фестивале в Каннах шокировала пользователей сети.

Актер Джонни Депп, шокировавший фанатов на Каннском кинофестивале состоянием зубов, может держать их в таком состоянии осознанно. Об этом изданию Газета.ру заявила стоматолог Луиза Автандилян.

«Он играет в фильмах и исполняет роли таких героев, которые по определению не могут быть обладателями идеальных улыбок», — отмечает специалист.

Многие люди отметили, что эмаль артиста сильно потемнела и пожелтела, поэтому появляется ощущение, что его зубы гниют на глазах. По мнению врача, состояние зубов звезды «Пиратов Карибского моря» действительно оставляет желать лучшего.

Стоматолог считает, что Деппу уже давно пора посетить специалиста, поскольку на его зубах — не только множественный кариес, но и пломбы с золотыми коронками, которые требуют ухода.

Зубы Джонни Деппа напугали фанатовЗубы Джонни Деппа напугали фанатов. Фото: www.globallookpress.com / DGP

Специалист подчеркнула, что решить эту проблему вполне возможно. Например, голливудская звезда может осуществить реставрацию зубов с помощью керамических виниров, которые будут выглядеть натурально и рельефно.

При этом неясно, как тогда Депп исполнит роль Джека Воробья с белоснежной улыбкой. Во многом на внешность артиста влияет его сценический образ, подытожила Автандилян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие привычки разрушают зубы.

+14° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
80.04
-0.72 86.50
-1.07
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 мая

Последние новости

13:31
Зеленский приехал в Саудовскую Аравию
13:23
МРОТ планируют увеличивать опережающими темпами
13:07
Еще строже: в России пятикратно увеличат штраф за незаконный сбор биометрии
12:55
«Вам здесь не рады»: аэропорт Тбилиси оцеплен полицией из-за митинга оппозиции
12:42
Пирату не нужна белоснежная улыбка: почему Джонни Депп не лечит «гнилые» зубы
12:31
Умер Хельмут Бергер — звезда фильмов Лукино Висконти

Сейчас читают

Киберэксперт объяснил, как избежать звонков мошенников
Российская нефть вывела индийские НПЗ в прибыль
Не ко всем экспериментам готов: почему SHAMAN не делает тату
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023