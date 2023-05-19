Еще одна российская авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Авиакомпания Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня

Еще одна российская авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Все больше авиакомпаний начинают свои полеты в Грузию.

Российская авиакомпания Red Wings, получила разрешение Агентства гражданской авиации Грузии на полеты в страну. Об этом сообщает ТАСС.

«Авиакомпания планирует начать полеты в первой декаде июня», — говорится в сообщении.

Red Wings начинает оперировать по воздушным маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва.

Первый за четыре года прямой рейс вылетел сегодня из России в Грузию. Самолет Москва-Тбилиси отправился из аэропорта Внуково в 8:50 по московскому времени.

До этого Грузия выдала допуски на полеты одной российской авиакомпании. Известно, что рейсы в Тбилиси будут ежедневными, а стоимость билета в одну сторону — чуть более 17-ти тысяч рублей.

Запреты на полеты в Грузию президент РФ Владимир Путин снял 10 мая. Авиасообщение с Тбилиси отменили еще в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США встревожены возобновлением прямого авиасообщения между РФ и Грузией.

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