Еще одна российская авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию
Авиакомпания Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev
Все больше авиакомпаний начинают свои полеты в Грузию.
Российская авиакомпания Red Wings, получила разрешение Агентства гражданской авиации Грузии на полеты в страну. Об этом сообщает ТАСС.
«Авиакомпания планирует начать полеты в первой декаде июня», — говорится в сообщении.
Red Wings начинает оперировать по воздушным маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва.
Первый за четыре года прямой рейс вылетел сегодня из России в Грузию. Самолет Москва-Тбилиси отправился из аэропорта Внуково в 8:50 по московскому времени.
До этого Грузия выдала допуски на полеты одной российской авиакомпании. Известно, что рейсы в Тбилиси будут ежедневными, а стоимость билета в одну сторону — чуть более 17-ти тысяч рублей.
Запреты на полеты в Грузию президент РФ Владимир Путин снял 10 мая. Авиасообщение с Тбилиси отменили еще в 2019 году.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США встревожены возобновлением прямого авиасообщения между РФ и Грузией.
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