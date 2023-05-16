США встревожены возобновлением прямого авиасообщения между РФ и Грузией

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 35

Вашингтон уже угрожал Тбилиси санкциями.

США встревожены возобновлением прямого авиасообщения между РФ и Грузией

Фото: © РИА Новости / Артур Габдрахманов

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Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией вызывает обеспокоенность в США и других западных стран. Как заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель, «сейчас не время для сближения с РФ».

Он указал, если аэропорты Грузии начнут обслуживать самолеты, которые находятся под экспортно-импортными ограничениями, то и в западных компаниях также будет расти обеспокоенность.

«Это вызовет нарастающую обеспокоенность. ‹...› Сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией. Все западное сообщество дистанцировалось от Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Госдеп пригрозил Грузии санкциями за восстановление авиасообщения с РФ

Петель также добавил, что Вашингтон будет внимательно следить за ситуацией, и в случае необходимости «примет меры».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первая авиакомпания в Грузии получила разрешение на полеты в Россию.

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