Не появляется на экранах: что происходит со здоровьем Александра Маслякова

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Полина Долгова
Полина Долгова 67 0

В «АМиК» опровергли слухи об ухудшении состояния здоровья Александра Маслякова

Не появляется на экранах: что происходит со здоровьем Александра Маслякова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Прежде сообщалось, что у 81-летнего телеведущего якобы есть проблемы со здоровьем. Что происходит на самом деле?

Ведущий КВН Александр Масляков уже около года не появляется на экранах.

Некоторые поклонники заподозрили, что 81-летний продюсер якобы серьезно болен и уже не может выдержать три часа съемок. Однако в пресс-службе телевизионного творческого объединения «АМиК» («Александр Масляков и компания») слухи об ухудшении его состояния опровергли.

В организации подчеркнули, что повода для беспокойства в данной ситуации нет. При этом подробностей о состоянии телеведущего в «АМиК» раскрывать не стали.

«Если Сан Саныч сконцентрировал свое внимание на новом проекте, значит, с Александром Васильевичем точно все в порядке. Иначе бы Масляков-младший все силы отдавал заботе о папе», — сказал источник KP.RU.

В феврале прошлого года Масляков сообщил, что пропустит несколько игр КВН из-за заражения коронавирусом. На время отсутствия его подменяли шоумены Дмитрий Нагиев, Вадим Галыгин, Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш.

Позднее Масляков все-таки вернулся в шоу в качестве члена жюри и ведущего. Однако ряд игр вместо него продолжали вести другие звезды, включая его сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Азамат Мусагалиев высказался о звездной болезни во времена участия в КВН.

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Не появляется на экранах: что происходит со здоровьем Александра Маслякова

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