«Три кота и море приключений» поборются за звание лучшего анимационного проекта

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Мультфильм оценили уже миллионы маленьких россиян.

Фото, видео: Кадр из м/ф «Три кота», реж. Дмитрий Высоцкий, Елизавета Перепелкина, 2015 г.; 5-tv.ru

В Москве вручают премию, получить которую мечтают создатели телевизионного и интернет контента. Здесь лучшие фильмы, мультфильмы, интернет-проекты, которые созданы не просто для развлечения, — все они социально ориентированы. Например, за звание лучшего анимационного проекта в этот раз борется «Три кота и море приключений» — самый добрый мультфильм прошлого года. Проект Национальной Медиа Группы о похождениях Коржика, Компота и Карамельки — уже оценили миллионы маленьких россиян. Теперь слово за профессиональным жюри.

«Самая сложная задача — это сделать хороший контент, качественный, чтобы он держал до конца и заставлял задуматься, да и оставалось послевкусие такое, после которого хочется что-то изменить, что-то сделать. И в некоторых случаях это конвертируется», — заметил гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

Второй торжественный этап награждения состоится 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер- Усмановой. Тогда жюри, в частности, определит лучший художественный и документальный фильм, сериал, а также Telegram-канал

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