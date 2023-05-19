Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 23

В чем уличили экологическую организацию власти страны?

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России

Фото: Frank Hammerschmidt / ТАСС

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Greenpeace в России. По последним данным, это произошло, в том числе, из-за попыток вмешательства во внутренние дела страны.

Также Генпрокуратура считает, что Greenpeace финансирует деятельность российских организаций-иноагентов и с самого начала специальной военной операции занимается антироссийской пропагандой.

Greenpeace — международная неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде. В поле зрения организации находятся такие проблемы, как глобальное изменение климата, сокращение площади лесов от тропиков до Арктики и Антарктики, чрезмерный вылов рыбы, коммерческий китобойный промысел, радиационная опасность, развитие возобновляемых источников энергии и ресурсосбережение, загрязнение окружающей среды опасными химическими веществами, устойчивое сельское хозяйство, сохранение Арктики.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как десятки полицейских пострадали в ФРГ из-за протестов экоактивистов.

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