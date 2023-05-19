Жители задыхаются: чем грозит пеплопад от камчатского вулкана Шивелуч

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До сих пор сохраняется угроза распространения ядовитого пепла.

Фото, видео: www.globallookpress.com / B. Trapp; 5-tv.ru

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Камчатка в серьезной опасности — тысячи жителей полуострова задыхаются от ядовитого пепла Шивелуча.

Его склоны все еще утопают в токсичной пыли. В любой момент ветер может разнести ее по ближайшим поселкам. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова расскажет, чем это грозит населению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 3,5 тысячи метров. Пепловый шлейф двигается в восточном направлении в сторону Берингова моря.

На его пути нет никаких населенных пунктов. Но, если изменится направление ветра, не исключено, что произойдет выпадение незначительного количества пепла в ряде поселков.

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