Жители задыхаются: чем грозит пеплопад от камчатского вулкана Шивелуч

Камчатка в серьезной опасности — тысячи жителей полуострова задыхаются от ядовитого пепла Шивелуча.

Его склоны все еще утопают в токсичной пыли. В любой момент ветер может разнести ее по ближайшим поселкам. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова расскажет, чем это грозит населению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 3,5 тысячи метров. Пепловый шлейф двигается в восточном направлении в сторону Берингова моря.

На его пути нет никаких населенных пунктов. Но, если изменится направление ветра, не исключено, что произойдет выпадение незначительного количества пепла в ряде поселков.